СБУ обнародовала показания вояки из ОРЛО, которого "мобилизовали" прямо на улице

Служба безопасности Украины показала видео с показаниями насильственно мобилизованного на временно оккупированной территории Луганской области.

Источник: СБУ

Детали: На видео мужчина говорит, что сам из города Алчевск. 1 марта шел в магазин за продуктами, был схвачен и вывезен на передовую (по данным УП, украинские силовики задержали этого мужчину вблизи Мариуполя).

Прямая речь:

▪️ (о мобилизации) Вышел в магазин за продуктами, меня запаковали прямо на улице и привезли в какое-то здание. Потом погрузили в самосвал и с другими повезли дальше

▪️ (об уровне военной подготовки) Сказали воевать. Но когда начался обстрел, я с другими залез в танк и прятался. Стрелять не стрелял – потому что не умею даже.

Напомним: Государственная пограничная служба сообщала, что в полномасштабной войне против Украины на крымском направлении Россия использует мобилизованных с временно оккупированной территории востока Украины.

По данным ГПСУ, Кремль планирует использовать этих лиц для провокаций в южных регионах Украины.

Пограничники отмечают: украинское войско дает шанс солдатам страны-агрессора остаться в живых и заработать денег.