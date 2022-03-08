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СБУ обнародовала показания вояки из ОРЛО, которого "мобилизовали" прямо на улице

Валентина РоманенкоВторник, 8 марта 2022, 15:28

Служба безопасности Украины показала видео с показаниями насильственно мобилизованного на временно оккупированной территории Луганской области.

Источник: СБУ

Детали: На видео мужчина говорит, что сам из города Алчевск. 1 марта шел в магазин за продуктами, был схвачен и вывезен на передовую (по данным УП, украинские силовики задержали этого мужчину вблизи Мариуполя).

Прямая речь:

▪️ (о мобилизации) Вышел в магазин за продуктами, меня запаковали прямо на улице и привезли в какое-то здание.  Потом погрузили в самосвал и с другими повезли дальше

▪️ (об уровне военной подготовки) Сказали воевать. Но когда начался обстрел,  я с другими залез в танк и прятался. Стрелять не стрелял – потому что не умею даже.

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Напомним: Государственная пограничная служба сообщала, что в полномасштабной войне против Украины на крымском направлении Россия использует мобилизованных с временно оккупированной территории востока Украины.

По данным ГПСУ, Кремль планирует использовать этих лиц для провокаций в южных регионах Украины.

Пограничники отмечают: украинское войско дает шанс солдатам страны-агрессора остаться в живых и заработать денег.

Темы: СБУвойна
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