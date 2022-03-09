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Из-за санкций российский КамАЗ столкнулся с нехваткой деталей для грузовиков

Среда, 9 марта 2022, 07:00
фото: pixabay

Крупнейший в России производитель автомобилей КамАЗ из-за санкций столкнулся с нехваткой деталей для изготовления грузовиков.

Источник: РосСМИ "Известия" со ссылкой на письмо завода

Детали: КамАЗы комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия).

Из-за введенных санкций против России возник дефицит иностранных запчастей, поэтому завод вынужден использовать российские комплектующие.

"В связи с этим автомобили всего модельного ряда К3 с марта будут производиться преимущественно в комплектациях с российскими аналогами — КПП 154, двигателями КамАЗа, топливной аппаратурой АЗПИ", – говорится в письме.

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Темы: Росcиясанкции
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