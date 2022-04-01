Сводка Генштаба: врагу не удалось блокировать и захватить Киев

Российские войска понесли потери и не добились успеха в блокировании и захвате города Киева.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Враг, понеся значительные потери в личном составе и технике, не добился успеха в блокировании и захвате города Киева. Оккупанты были вынуждены временно отказаться от выполнения указанного задания.

Противник продолжает усиление группировок войск за счет подразделений из состава Восточного военного округа. Пытается сформировать оккупационные администрации в пределах временно захваченных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

С учетом указанного в ближайшее время противник, вероятно, будет пытаться сохранить военное присутствие с ведением боевых действий в южных и восточных регионах Украины".

Детали: На Волынском направлении без изменений.

На Полесском направлении враг осуществляет перегруппировку войск. Вывел на территорию Республики Беларусь до 5 БТГр. После восстановления боеспособности выведенных подразделений ожидается их перемещение в другие направления.

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На Северском направлении оккупанты осуществляют отвод части войск под прикрытием отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города. В районе к югу от города Изюм пытается сломить сопротивление украинских защитников, вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении Славянск. Удачи не имеет.

В Донецком направлении противник активных наступательных действий не проводил. Враг сосредоточился на продолжении штурма Мариуполя. Осуществил наращивание группировки 58-й общевойсковой армии за счет введения в его состав БТГр, созданной из перемещенных с 7-й военной базы (Абхазия) военнослужащих.

На Южнобужском направлении противник пытался совершить наступательные действия в направлении населенного пункта Александровка Николаевской области.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Продолжается огневое поражение противника, рассредоточенного в районе населенных пунктов Изюм, Каменка, Тихоцкое, с целью недопущения его дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково.

Отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.

Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины удерживается круговая оборона города-героя Мариуполя.

Отражено наступление противника в районе населенного пункта Марьинка.

Группировка сил и средств обороны Киева продолжает вести ударно-поисковые действия на Житомирском и Нежинском направлениях.

В других направлениях проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.