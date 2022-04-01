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Сводка Генштаба: Россия продолжает частичный отвод войск с севера Киевщины

Ольга ГлущенкоПятница, 1 апреля 2022, 06:50
Сводка Генштаба: Россия продолжает частичный отвод войск с севера Киевщины
уничтоженая вражеская техника, фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия за сутки отбила 7 вражеских атак на Донецком и Луганском направлениях, также продолжается частичный отвод подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону Беларуси.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Наблюдается продолжение частичного отвода подразделений российских оккупационных войск с севера Киевской области в сторону государственной границы с Республикой Беларусь.

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Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были угнаны российскими захватчиками во время временного занятия территорий.

Кроме того, противник производит вывоз имущества, которое было награблено".

Детали: Группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 7 вражеских атак.

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Украинские воины уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа "Орлан-10".

На временно занятых территориях враг продолжает противоправные действия, ограничивая движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов.

Продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины.

В отдельных районах, временно занятых неприятелем, оккупанты пробуют вынудить бизнесменов к переходу на расчет за продукты и сервисы в русских рублях.

Темы: Вооруженные силывойна
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