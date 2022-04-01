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Игрокам "Динамо" разрешили покинуть Украину

"Украинская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 20:44
Игрокам Динамо разрешили покинуть Украину

Игрокам основы киевского "Динамо" позволили покинуть Украину для сборов за границей.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Минмолодьспорта

Детали: Соответствующее решение было принято Министерством молодежи и спорта Украины.

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Как утверждает источник УП, это первый случай в Украине, когда разрешение дается частному клубу, а не сборным командам Украины.

На официальном сайте киевского клуба уже подтвердили, что основная команда "Динамо" отправляется в турне за границу с апреля по июнь 2022 года, и заработанные средства будут потрачены на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, что в Украине действует ограничение на выезд мужчин в возрасте до 60 лет за границу. Ранее УП уже сообщало, что Украину покинули владельцы "Динамо" братья Игорь и Григорий Суркисы, которые вывезли с собой за границу трех мужчин призывного возраста.

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Как отмечают СМИ, владельцы "Динамо" преследуют цель продажи украинских игроков столичного клуба, поскольку понимают, что украинский футбол зависнет в состоянии войны на длительное время.

Дело в том, что ФИФА своим решением от 16 марта разрешила украинским футболистам менять команду в сезон, если они смогут покинуть страну согласно действующему законодательству.

Иными словами, после того, как украинский футболист сможет покинуть Украину, он сможет подписать контракт с клубом любой страны мира, которая даст согласие на открытие трансферного окна во время сезона.

Отметим, что большинство легионеров киевского "Динамо" уже нашли новые команды.

В то же время, президент "Динамо" Игорь Суркис при этом уверяет, что ни один украинский игрок не будет продан в это трансферное окно. Мол, вопросы о переходах будут рассматриваться не раньше летнего трансферного периода.

Темы: футболвойна
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