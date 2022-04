Мир должен быть готов к применению Россией ядерного оружия – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что лидеры стран мира должны быть готовы к применению Россией оружия массового поражения, в частности тактического ядерного оружия.

Источник: Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN

Прямая речь Зеленского: "Не только я, но все страны должны беспокоиться (возможностью применения Россией ядерного оружия – ред.)

Это может быть не объективная информация, но это может быть правдой. Потому что когда они начали говорить, что у нас где-то химическое оружие… Следует ожидать, что они это сделают – они могут это сделать. (в оригинале They should do it. They could do it – УП)

Я имею в виду, что они могут. Для них жизнь украинцев – ничто. Мы считаем, что не нужно бояться, не надо быть напуганными, но будьте готовы. Это вопрос не к Украине, не только для Украины, а для всего мира – я так считаю".

Предыстория:

14 апреля директор Центрального разведывательного управления США Билл Бернс предостерег от легкомысленного отношения к ядерным угрозам Кремля. В тот день заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил разместить ядерное оружие на границах стран Балтии и Финляндии из-за того, что Швеция и Финляндия хотят присоединиться к НАТО.

У Министерства обороны Украины нет данных, что россияне планируют применить тактическое ядерное оружие против Украины.

Российский президент Владимир Путин 27 февраля приказал военным привести "силы стратегического сдерживания" с ядерными боеголовками в режим повышенной готовности из-за "недружественных" высказываний и санкций Запада.

Американская разведка опасается, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию, если будет чувствовать приближение своего поражения в наземной войне и в результате экономического давления Запада. По данным СМИ, власти США разрабатывают сценарии реагирования в случае применения ядерного оружия.

Раньше Зеленский был уверен, что Россия блефует, угрожая миром ядерным оружием. Однако он позже заявил, что Кремль применит ядерное оружие тогда, когда будет ощущать свою безнаказанность и видеть слабость Запада, а не наоборот.