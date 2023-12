Мир должен быть готов к применению Россией ядерного оружия – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что лидеры стран мира должны быть готовы к применению Россией оружия массового поражения, в частности тактического ядерного оружия.

Источник: Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN

Прямая речь Зеленского: "Не только я, но все страны должны беспокоиться (возможностью применения Россией ядерного оружия – ред.)

Это может быть не объективная информация, но это может быть правдой. Потому что когда они начали говорить, что у нас где-то химическое оружие… Следует ожидать, что они это сделают – они могут это сделать. (в оригинале They should do it. They could do it – УП)

Я имею в виду, что они могут. Для них жизнь украинцев – ничто. Мы считаем, что не нужно бояться, не надо быть напуганными, но будьте готовы. Это вопрос не к Украине, не только для Украины, а для всего мира – я так считаю".

Предыстория:

