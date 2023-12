Світ повинен бути готовий до застосування Росією ядерної зброї – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що лідери країн світу повинні бути готові до застосування Росією зброї масового ураження, зокрема тактичної ядерної зброї.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу CNN

Пряма мова Зеленського: "Не тільки я, але всі країни повинні непокоїтися (можливістю застосування Росією ядерної зброї – ред.)

Це може бути не об’єктивна інформація, але це й може бути правдою. Тому що, коли вони почали говорити, що в нас десь хімічна зброя… Слід очікувати, що вони це зроблять – вони можуть це зробити (в оригіналі They should do it. They could do it – УП)

Тобто, вони можуть. Для них життя українців – ніщо. Ми вважаємо, що не треба боятися, не треба бути наляканими, але будьте готові. Це питання не до України, не тільки для України, а для цілого світу – я так вважаю".

