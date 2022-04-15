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Світ повинен бути готовий до застосування Росією ядерної зброї – Зеленський

Денис КарловськийП'ятниця, 15 квітня 2022, 19:14
Володимир Зеленський. фото: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський вважає, що лідери країн світу повинні бути готові до застосування Росією зброї масового ураження, зокрема тактичної ядерної зброї.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу CNN

Пряма мова Зеленського: "Не тільки я, але всі країни повинні непокоїтися (можливістю застосування Росією ядерної зброї – ред.)

Це може бути не об’єктивна інформація, але це й може бути правдою. Тому що, коли вони почали говорити, що в нас десь хімічна зброя… Слід очікувати, що вони це зроблять – вони можуть це зробити (в оригіналі They should do it. They could do it – УП)

Тобто, вони можуть. Для них життя українців – ніщо. Ми вважаємо, що не треба боятися, не треба бути наляканими, але будьте готові. Це питання не до України, не тільки для України, а для цілого світу – я так вважаю".

Передісторія:

  • 14 квітня директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернз застеріг від легковажного ставлення до ядерних погроз Кремля. Того дня заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив розмістити ядерну зброю біля країн Балтії та Фінляндії,через те, що Швеція та Фінляндія хочуть приєднатися до НАТО.
  • Міністерство оборони України не має даних, що росіяни планують застосувати тактичну ядерну зброю проти України.
  • Російський президент Володимир Путін 27 лютого наказав військовим привести "сили стратегічного стримування" з ядерними боєголовками в режим підвищеної готовності через недружні висловлювання й санкції Заходу.
  • Американська розвідка побоюється, що Росія вдасться до ядерної зброї, якщо відчуватиме наближення своєї поразки в наземній війні та внаслідок економічного тиску Заходу. За даними ЗМІ, влада США розробляє сценарії реагування в разі застосування ядерної зброї.
  • Раніше Зеленський казав, що Росія блефує, погрожуючи світом ядерною зброєю. Однак він вважає, що Кремль застосує ядерну зброю тоді, коли буде відчувати свою безкарність і бачити слабкість Заходу, а не навпаки.

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Теми: ядерна зброяЗеленськийРосіяміжнародна спільнота
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