Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчуков - ГБР
Четверг, 14 апреля 2022, 09:49
Суд арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи кума Путина Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.
Источник: Государственное бюро расследований
Детали: По данным ГБР, решение вынес 13 апреля Лычаковский районный суд Львова.
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Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.
Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых являются Виктор Медведчук или его жена.
Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса генерального прокурора через суд арестовали яхту и другое недвижимое имущество Медведчука.
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Предыстория:
- С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (нефти и газа) в оккупированном Крыму, с октября – еще и по подозрению в госизмене и содействии деятельности террористической организации через схемы покупки угля в ОРДЛО.
- 21 февраля 2022 года из особняка Медведчука в Киеве вывозили имущество. 27 февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
- Розыском беглого депутата занимались спецгруппа Службы безопасности совместно с прокурорами. В Офисе генерального прокурора уверяли, что Медведчук не сбежал за границу.
- 18 марта суд разрешил заочно арестовать Медведчука.
- 12 апреля стало известно о задержании в Украине Медведчука. Он пытался покинуть Украину. Подробности бегства из-под ареста рассказал охранник кума Путина. 13 апреля на Youtube-канале супруги Медведчука Оксаны Марченко появилось видео с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием "немедленно освободить ее мужа, лидера оппозиции".