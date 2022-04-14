Суд арестовал еще 154 объекта имущества семьи Медведчуков - ГБР

Суд арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи кума Путина Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: По данным ГБР, решение вынес 13 апреля Лычаковский районный суд Львова.

Среди арестованного: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых являются Виктор Медведчук или его жена.

Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса генерального прокурора через суд арестовали яхту и другое недвижимое имущество Медведчука.

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