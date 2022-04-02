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Спецназовцы показали подбитый вертолет россиян: будет работать на Украину

Мазуренко Алена Суббота, 2 апреля 2022, 21:59

Украинские защитники показали фото подбитого российского вертолета, который после ремонта будет помогать в защите Украины от российских захватчиков.

Источник: командование ССО ВСУ

Дословно: "Воины движения сопротивления ССО осматривают российский вертолет, сбитый бойцами Сил обороны Украины".

На одного петуха рашистов стало меньше".

Детали: Отметим, что украинские защитники не сообщают, когда и где подбили вражеский вертолет.

 
 

Справка: Судя по фото, речь идет о вражеском боевом вертолете Ка-52. Стоимость такого вертолета больше 16 млн долларов.

Темы: РосcияавиаУкраинавойна
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