Спецназовцы показали подбитый вертолет россиян: будет работать на Украину

Украинские защитники показали фото подбитого российского вертолета, который после ремонта будет помогать в защите Украины от российских захватчиков.

Источник: командование ССО ВСУ

Дословно: "Воины движения сопротивления ССО осматривают российский вертолет, сбитый бойцами Сил обороны Украины".

На одного петуха рашистов стало меньше".

Детали: Отметим, что украинские защитники не сообщают, когда и где подбили вражеский вертолет.

Справка: Судя по фото, речь идет о вражеском боевом вертолете Ка-52. Стоимость такого вертолета больше 16 млн долларов.