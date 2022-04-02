Спецназовцы показали подбитый вертолет россиян: будет работать на Украину
Суббота, 2 апреля 2022, 21:59
Украинские защитники показали фото подбитого российского вертолета, который после ремонта будет помогать в защите Украины от российских захватчиков.
Источник: командование ССО ВСУ
Дословно: "Воины движения сопротивления ССО осматривают российский вертолет, сбитый бойцами Сил обороны Украины".
На одного петуха рашистов стало меньше".
Детали: Отметим, что украинские защитники не сообщают, когда и где подбили вражеский вертолет.
Справка: Судя по фото, речь идет о вражеском боевом вертолете Ка-52. Стоимость такого вертолета больше 16 млн долларов.