За день ни одного запуска ракет или вылетов авиации с территории Беларуси – оппозиционные журналисты

Белорусские оппозиционные журналисты не зафиксировали ни одного пуска ракет по Украине или вылета боевой авиации россиян с территории Белоруссии.

Источник: MotolkoHelp, Бэларускі Гаюн

Детали: По данным журналистов, последний запуск ракет по Украине с белорусской территории был осуществлен 1 апреля в 23:20 (22:20 по киевскому времени).

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В течение суток журналисты также не зафиксировали вылеты боевой авиации россиян из белорусских аэродромов, кроме двух тренировочных самолетов из аэродрома в Барановичах около 16:00.

Что было раньше: По данным группы журналистов "Бэларускі Гаюн" вечером 1 апреля с территории Беларуси по Украине россияне запустили около трех десятков ракет.