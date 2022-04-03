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Зеленский поблагодарил украинцев за протесты на оккупированных Россией территориях

Светлана КизиловаВоскресенье, 3 апреля 2022, 00:15
Энергодар, россияне разогнали митинг, скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский поблагодарил граждан, которые, несмотря на оккупацию, продолжают участвовать в антироссийских митингах.

Источник: обращение Зеленского по итогам 38-го дня войны

Прямая речь: "Я благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах.

Всем, кто не боится и выходит. Всем, кто боится и выходит. Всем, кто чувствует, что без этого решения защищать Украину и свободу, оккупанты могут закрепиться.

А когда люди протестуют – и чем больше люди протестуют, тем сложнее оккупантам уничтожить нас. Уничтожить нашу свободу. Это наша общая борьба! И будет наша общая победа".

Детали: Отдельно глава государства поблагодарил вышедших на протест жителей Энергодара, которые показали агрессору свою проукраинскую позицию. "В ответ (на мирный протест - УП) оккупанты открыли огонь и использовали гранаты против абсолютно мирных людей, находящихся на своей земле. За каждого раненого (украинца) будет ответ", - добавил Зеленский.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Жители оккупированного города Энергодар Запорожской области 2 апреля собрались на митинг, российские оккупанты прибегли к взрывам гранат и обстрелам, есть раненные и задержанные.

Темы: оккупациямитингивойнаЗеленский
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