Генштаб: РФ отказывается от наступления на Северском и частично Слобожанском направлениях

Вероятно, россияне решили отказаться от наступления на Северском и частично Слобожанском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "В связи с началом отвода подразделений вооруженных сил РФ из района города Сумы. Вероятно, противник, не достигнув цели операции на отдельных направлениях, решил отказаться от наступления на Северском и частично Слобожанском направлениях".

Детали: На Северщине (Черниговская область – ред.) завершается вывод подразделений оккупационных войск на территорию Беларуси. Какой-либо контроль, в том числе и радиационный, пограничниками Беларуси не осуществляется. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в Беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество.

На Слобожанском направлении в течение дня обстановка существенных изменений не претерпела.

На Донецком направлении противник производит перегруппировку и усиление имеющихся войск. Так, подтверждается переброска отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей.

Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике. Так, в районе Харькова, благодаря удачным действиям подразделений ВСУ, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка. В Генштабе сообщают, что потери указанного подразделения составили около 80% личного состава.

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Из-за значительных потерь личного состава, около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне с Украиной и хотят уволиться.

Кроме того, ликвидирован заместитель командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковник Виталий Слабцов.