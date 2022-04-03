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В Украине создадут Книгу палачей, куда внесут российских оккупантов

Мазуренко Алена Воскресенье, 3 апреля 2022, 21:24

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине будет создана книга палачей, куда будут вносить российских оккупантов, причастных к преступлениям в Украине.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Я принял решение о создании специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного разбирательства каждого преступления оккупантов на территории нашего государства.

Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов, следователей, прокуроров и судей. Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей.

Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей, будет найден и наказан".

Детали: По его словам, министерство иностранных дел, Офис генпрокурора, Нацполиция, СБУ, разведка и другие структуры должны направить все усилия на то, чтобы этот механизм заработал немедленно.

Темы: ЗеленскийРосcияоккупациявойна
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