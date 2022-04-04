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США на этой неделе введут дополнительные санкции против России

Понедельник, 4 апреля 2022, 23:41

Соединенные Штаты объявят о новых санкциях против России на этой неделе, которые будут согласованы с союзниками.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Вы можете ожидать дальнейших объявлений о санкциях на этой неделе. И мы согласовываем с нашими союзниками и партнерами точные параметры этого, но да, на этой неделе мы должны объявить о дополнительных элементах экономического давления", — сказал Салливан.

Президент США Джо Байден назвал убийства гражданского населения в Буче во время оккупации военным преступлением и по этому поводу следует организовать трибунал.

Канада в понедельник объявила, что намерена ввести новые санкции против России и Беларуси в ответ на незаконное и неоправданное вторжение российского режима в Украину и поддержку этих действий белорусским режимом.

В ЕС рассматривают новый пакет санкций против РФ, включающий ограничения против нефти и угля, но не все страны готовы поддержать полный запрет российского импорта, поэтому в ЕС обсуждают альтернативный вариант.

Темы: СШАсанкции
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