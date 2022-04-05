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США умолчали об испытаниях гиперзвуковой ракеты, чтобы не дразнить Россию – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 5 апреля 2022, 07:02
иллюстративные фото Getty Images

Соединенные Штаты успешно опробовали гиперзвуковую ракету в середине марта, но не разглашали этого во избежание усиления напряжения со стороны России.

Источник: CNN со ссылкой на источник по вопросам обороны

Детали: По словам чиновника, ракета Hypersonic Air-Breathing Weapon Concept (HAWC) была запущена с бомбардировщика B-52 у западного побережья во время первого успешного испытания версии системы Lockheed Martin.

Испытания прошли через несколько дней после того, как Россия заявила, что во время вторжения в Украину использовала собственную гиперзвуковую ракету, запустив ее на Западную Украину.

Во время американских испытаний Байден готовился к визиту в Европу, в том числе в Польшу.

Американские чиновники молчали об этом последнем гиперзвуковом испытании в течение двух недель, сказал источник, поскольку пытались не спровоцировать Кремль или президента Владимира Путина, когда россияне усилили бомбардировки Украины.

Темы: СШАоружие
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