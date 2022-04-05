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Луганщина: Ситуация тяжелая, в Рубежном погибших хоронят во дворах – глава ОВА

Елена РощинаВторник, 5 апреля 2022, 08:18
Луганщина: Ситуация тяжелая, в Рубежном погибших хоронят во дворах – глава ОВА

Сложна ситуация в Луганской области, которую пытается захватить российская армия, 4 апреля россиянам не удался штурм близ Новотошковского, Нижнего, Попасной и Рубежного, в последних двух городах спасатели и врачи не могут добраться до "горячих" районов.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай

Дословно: "В Северодонецке один из домов загорелся в четвертый и пятый раз. В Рубежном погибших хоронят во дворах

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Это тот самый дом, в который россияне попадали трижды за неделю – обычная панельная пятиэтажка, где уже почти никого не осталось, потому что большая часть квартир стала непригодной для жизни, а в подъездах отсутствуют пролеты, кое-где нет верхних этажей. Но российской армии все равно, куда стрелять. Надо использовать снаряды. А если по военным ВСУ не попасть – бей по мирному населению.

Так вот, пламя охватило этот дом четвертый и пятый раз. Сначала пылали три квартиры на третьем этаже, потом одна на пятом".

 

Детали: 4 апреля близ Новотошковского, Нижнего, Попасной и Рубежного россияне попытались пойти на штурм, "но были вынуждены отойти на занятые позиции".

ВИДЕО ДНЯ

Всего в Луганской и Донецкой областях отбито 7 атак врага.

Украинские защитники уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника.

"Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах", – добавил Гайдай.

Темы: Луганская областьвойнапожар
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