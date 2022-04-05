Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ассоциация городов сообщает об освобождении из плена РФ главы общины на Херсонщине

Валентина РоманенкоВторник, 5 апреля 2022, 14:06

Ассоциация городов Украины сообщает, что главу Бехтерской общины Херсонщины Михаила Бурака освободили из плена.

Источник: Facebook-страница АГУ

Детали: По данным ассоциации, Бурак находится в больнице с многочисленными травмами.

Подробности освобождения не приводятся.

Что предшествовало: О похищении Бурака в селе Железный Порт Скадовского района Херсонщины стало известно 4 апреля.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойна
Главное сегодня

фото, видео, обновлено Россияне ударили ракетами по вокзалу в Краматорске: десятки погибших, более сотни раненых

Лукашенко придумал свой список "недружественных стран" – Украины в нем нет

Глава Пентагона: Путин, вероятно, отказался от цели захватить Киев

Оккупанты срочно раздали паспорты РФ 12 тысячам украинцев

ФОТОАвстралия передала Украине 20 "Бушмастеров"

Из Сумщины выгнали все российские войска

Все новости...
Херсонская область
Оккупанты в Каховке анонсировали снижение зарплат вдвое – СМИ
На оккупированных территориях Херсона продолжаются боевые действия – сводка Генштаба
В Херсонской области россияне похитили главу Бехтерской общины
Последние новости
13:49
Во время удара по вокзалу Краматорска там было 4 тысячи человек, большинство – женщины и дети
13:47
Зеленский в парламенте Финляндии озвучил способ, как остановить платежи за российскую нефть
13:41
Нацбанк предлагает национализировать активы Сбербанка и Проминвестбанка в Украине
13:38
51% украинцев поддерживают запрет деятельности УПЦ МП – опрос
13:35
Россияне обстреляли ледоколам "Капитан Белоусов" с гражданскими - Азов
13:32
В Киеве россияне повредили 208 жилых домов и 75 учебных заведений
13:29
Среди украинцев существенно выросло чувство гордости за страну – опрос
13:27
Штайнмайер поддержал идею трибунала над Путиным и Лавровым
13:10
США ввели санкции против алмазной и судостроительных компаний РФ
13:10
"Буча – это стратегия российского руководства" – Севгиль Мусаева
Все новости...