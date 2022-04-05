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Ассоциация городов сообщает об освобождении из плена РФ главы общины на Херсонщине

Валентина РоманенкоВторник, 5 апреля 2022, 14:06

Ассоциация городов Украины сообщает, что главу Бехтерской общины Херсонщины Михаила Бурака освободили из плена.

Источник: Facebook-страница АГУ

Детали: По данным ассоциации, Бурак находится в больнице с многочисленными травмами.

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Подробности освобождения не приводятся.

Что предшествовало: О похищении Бурака в селе Железный Порт Скадовского района Херсонщины стало известно 4 апреля.

Темы: Херсонская областьвойна
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