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ЕС запускает процесс сокращения финансирования Венгрии

Вторник, 5 апреля 2022, 20:17

Европейская комиссия вскоре запустит новый мощный механизм для сокращения финансирования Венгрии за подрыв стандартов верховенства права в блоке.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Объявление было сделано через два дня после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выиграл четвертый срок подряд на выборах.

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Фон дер Ляйен сказала, что ее команда проинформировала Венгрию о своем решении во вторник после изучения ответов Будапешта на неофициальное письмо, которое Комиссия отправила в ноябре прошлого года с просьбой предоставить информацию об опасениях в отношении верховенства закона.

В течение нескольких лет различные институты ЕС тщетно пытались использовать существующие меры, чтобы образумить Венгрию. Комиссия неоднократно привлекала Венгрию в Суд ЕС из-за ее противоречивых действий, но Орбан продолжал консолидировать власть. В 2018 году Европейский парламент инициировал процедуру по статье 7 — крайний шаг, который может привести к потере страной права голоса, — но процесс застопорился.

Под давлением разочарованных правительств западных стран ЕС и членов Европейского парламента, которые жаловались на то, что правительства, пренебрегающие демократическими нормами, злоупотребляют средствами налогоплательщиков ЕС, в конце 2020 года блок создал новый механизм, который позволяет блоку сокращать финансирование ЕС для стран-членов, где нарушения верховенства закона влияют или могут повлиять на бюджет ЕС "достаточно прямым образом".

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Но в соответствии с политическим соглашением, достигнутым между лидерами ЕС, Комиссия согласилась отложить развертывание до тех пор, пока Венгрия и Польша не оспорят законность нового механизма в Суде ЕС.

В конце концов, в феврале суд дал законный зеленый свет механизму, но Комиссия решила подождать, пока не закончатся выборы в Венгрии.

Темы: ВенгрияЕС
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