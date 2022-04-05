В Беларуси российский вертолет вместо курса на РФ полетел к границе Украины – перехват

В понедельник в Беларуси один из шести российских вертолетов, которые вылетели с военного аэродрома "Зябровка" в Гомельской области и направились на военный аэродром "Шаталово" в Смоленской области РФ, отклонился от курса и ушел в сторону пересечения границ Беларуси, России и Украины.

Источник: проекты "Беларускі Гаюн" и MotolkoHelp

Детали: Из перехвата переговоров воздушно-космических сил РФ следует, что около 20:00 4 апреля c военного аэродрома "Зябровка" (Гомельская область, Беларусь) взлетели 6 вертолётов ВКС РФ, которые взяли курс на военный аэродром "Шаталово" (Смоленская область, РФ).

После этого один из российских вертолётов с регистрационным номером RF-04812 отклонился от курса в РФ и ушёл на юг/юго-восток, в сторону пересечения границ Беларуси, России и Украины.

Оставшиеся вертолёты начали возвращаться, и в течение часа вертолёт с регистрационным номером RF-90665 мотался по Гомельской области Беларуси, пытаясь найти и догнать борт, но так и не нашёл.

В записи переговоров можно услышать, что пилот одного из вертолётов и диспетчер как минимум 25 раз пытались связаться с исчезнувшим экипажем. Куда именно делся борт, пока неизвестно.