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Из харьковского экопарка начали эвакуировать животных - Фельдман 

Вторник, 5 апреля 2022, 23:07

Основатель харьковского экопарка Александр Фельдман сообщил, что во вторник из экопарка начали эвакуировать животных.

Источник: Фельдман на Facebook

Прямая речь: "Начну с главного: мы сегодня уже начали вывозить с территории Экопарка крупных хищников! Несмотря на то, что снова были обстрелы, эвакуировали четырех животных – двух львов, ягуара и пантеру. 

Сложившаяся у нас сложная, казавшаяся почти безнадежной ситуация вызвала неимоверных отклик в Украине и за ее пределами! Свою помощь предложило большое количество харьковчан, киевлян, одесситов, днепрян, представителей многих других городов и стран – всех просто невозможно перечислить".

Детали: по словам Фельдмана, в экопарк уже едет транспорт, необходимые клетки и люди, не боящиеся вывозить животных из обстреливаемой зоны, а самих питомцев готовы принимать во многих местах. 

Прямая речь: "Конечно, все до сих пор очень сложно и процесс только набирает обороты. Нам все еще нужна разнообразная помощь: и физическая, и логистическая, и финансовая, кормами для животных и т.п. Но такая широчайшая поддержка дает надежду, что мы сможем спасти максимально возможное количество животных. Огромное спасибо всем, кто оперативно подключился и поддержал нас, это сегодня очень важно!".

Что предшествовало: во вторник Фельдман сообщил, что из-за обстрелов российских войск экопарк уничтожен, крупных животных также придется усыпить, потому что нет возможности их перевезти.

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Темы: Харьковэвакуация
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