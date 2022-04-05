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З харківського екопарку почали евакуювати тварин - Фельдман

Вівторок, 5 квітня 2022, 23:07

Засновник харківського екопарку Олександр Фельдман повідомив, що у вівторок з екопарку почали евакуювати тварин.

Джерело: Фельдман на Facebook.

Пряма мова: "Почну з головного: ми сьогодні вже почали вивозити з території Екопарку великих хижаків! Незважаючи на те, що знову були обстріли, евакуювали чотирьох тварин – двох левів, ягуара та пантеру.

Складна ситуація, що здавалася майже безнадійною, викликала неймовірний відгук в Україні та за її межами! Свою допомогу запропонувала велика кількість харків'ян, киян, одеситів, дніпрян, представників багатьох інших міст та країн – усіх просто неможливо перерахувати".

Деталі: за словами Фельдмана, в екопарк вже їде транспорт, необхідні клітки і люди, які не бояться вивозити тварин із зони, що обстрілюється, а самих вихованців готові приймати в багатьох місцях.

Пряма мова: "Звичайно, все досі дуже складно і процес тільки набирає обертів. Нам все ще потрібна різноманітна допомога: і фізична, і логістична, і фінансова, кормами для тварин тощо. Але така широка підтримка дає надію, що ми зможемо врятувати максимально можливу кількість тварин.

Що передувало: у вівторок Фельдман повідомив, що через обстріл російських військ екопарк знищено, великих тварин також доведеться приспати, бо немає можливості їх перевезти.

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Теми: Харківевакуація
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