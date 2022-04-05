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ЕС может ввести санкции против дочерей Путина - СМИ

Вторник, 5 апреля 2022, 23:21

Европейский Союз предложил наложить санкции на двоих дочерей президента РФ Владимира Путина в ответ на вторжение России в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Путин не говорит публично о своей семье. От бывшей жены Людмилы Путиной у него две дочери – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. Неизвестно, есть ли у Путина другие дети.

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Дочери в основном держатся подальше от внимания общественности, настолько, что многие россияне не знают, как они выглядят.

Представители ЕС обнародовали подробности других новых санкций ранее во вторник. Они включают запрет на импорт российского угля, ограничение доступа российских автоперевозчиков и кораблей, ограничения, направленные на олигархов и их семьи, а также блокировку экспорта некоторых высокотехнологичных машин.

Ранее сообщалось, что США, Европейский союз и страны Группы семи координируют новый раунд санкций против России, чтобы наказать Кремль за зверства в Украине, включая запрет США на новые инвестиции в страну.

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Темы: Путинсанкции
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