Молдова получит на поддержку украинских беженцев около €700 млн.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, такое решение приняла прошедшая 5 апреля в Берлине конференции доноров.

В этой конференции приняло участие около трех десятков стран. Они согласились выдать Молдове €695 млн, которые будут предоставлены в виде бюджетной поддержки, и в качестве кредитов и других форм финансовой помощи.

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Как отмечается, эти деньги могут быть использованы для помощи беженцам из Украины, а также для граждан Молдовы, которые помогают беженцам.

Издание отмечает – с начала войны в Молдову приехали более 360 тыс. граждан Украины. Из них более 90 тыс. остались в стране.

При этом Молдова уже получает помощь от других стран. В частности, ранее США уже передали Молдове $20 млн в обеспечение беженцев всем необходимым. А на днях объявили, что дополнительно будет выделено еще $50 млн.