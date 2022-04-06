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Intel остановила деятельность в России

Анастасия КалатурСреда, 6 апреля 2022, 05:40

Американская компания Intel прекратила все деловые операции в России.

Источник: заявление Intel

Дословно: "Наши мысли мнения со всеми, кого коснулась эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, у которых есть семьи, друзья и близкие в этом регионе… Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, в том числе 1200 наших сотрудников в России".

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Напомним: Ранее Intel приостановила все поставки клиентам в России и Беларуси.

Intel – американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов.

Темы: Росcияэкономика
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