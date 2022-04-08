Ночной удар по Одесщине: два здания повреждены, есть пострадавшие

В Одесской области в результате ракетного удара россиян этой ночью повреждены два здания, есть пострадавшие – их количество уточняется.

Источник: представитель оперативного командования "Юг" ("Південь") на брифинге

Прямая речь: "Ночью с территории Крымского полуострова враг нанес ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесщине. Повреждены 2 здания, к сожалению, есть пострадавшие, их количество уточняется.

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На фоне ракетных ударов обычная практика врага – активизация диверсионно-разведывательных групп, в частности в приграничных регионах, целью которых является усиление психологического давления на гражданское население, распространение паники.

Корабельная группировка противника продолжает ведение разведки, блокируя украинские порты и суда в них".

Детали: По данным ОК "Юг", на Николаевском и Херсонском направлениях украинские войска накануне "существенно подвинули врага", но обстановка напряженная: "противник интенсивно обстреливает отвоеванные у него территории".

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Целями оккупантов остаются объекты гражданской инфраструктуры.

Над Херсонской областью украинские бойцы уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".

За предыдущие сутки потери противника на южном направлении составили:

личного состава – 15 человек;

вражеской техники – 7 ед.

Этому предшествовало: Новый ракетный удар по Одесской области был нанесен с моря 7 апреля около 22:50. Сообщалось, что поражены объекты инфраструктуры.