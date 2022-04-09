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Киев: возобновила работу станция метро "Берестейская", пустили троллейбусы

Елена РощинаСуббота, 9 апреля 2022, 09:56

9 апреля в Киеве возобновила работу станция метро "Берестейская", еще закрыты станции "Майдан Незалежности" и "Кловская", кроме того, возобновили четыре троллейбусных маршрута.

Источник: КГГА в Telegram

Детали: Станция метро "Берестейская" возобновила работу – поезда производят высадку и посадку пассажиров.

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Без остановки поезда следуют через станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта".

Как курсируют поезда в метрополитене:

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  • Красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная".
  • Синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".
  • Зеленая линия: от станции "Сырец" до станции "Красный хутор" с пересадкой на станции "Выдубичи".

Метрополитен работает с 07:30 до 19:00. Средний интервал движения поездов по линиям составляет ориентировочно 1 час. График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Как и раньше, подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие.

Кроме того, в столице запустили четыре троллейбусных маршрута – №3, №8, №9К и №17:

  • №3 от Железнодорожного массива до Дворца спорта;
  • №8 от улицы Смелянской до площади Льва Толстого;
  • №9К от улицы Кадетский Гай до Дворца спорта;
  • №17 от площади Космонавтов до площади Льва Толстого.

Всего в Киеве на 62 автобусных маршрутах курсируют 132 автобуса, на 8 трамвайных маршрутах – 35 трамваев.

Также работают частные перевозчики на 31 маршруте.

Напомним: С 28 марта работает кольцевой маршрут электрички.

С 4 апреля метрополитен Киева возобновил сообщение через Южный мост.

Темы: Киевтранспорт
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