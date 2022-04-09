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После критики Орбана его представитель решился осудить военные преступления в Буче

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 15:14
Буча, братская могила, 03-04-2022, фото AFP via Getty Images

Пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши заявил, что Виктор Орбан осуждает резню в Буче.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.hu.

По его словам, Венгрия полностью поддерживает международное расследование, направленное на выявление виновников кровопролития.

По словам Хаваши, Виктор Орбан дал понять на пресс-конференции в среду, что это война, которую начали россияне, они напали на Украину, и это агрессия.

"Это общая позиция Европейского Союза, и Венгрия является частью этой позиции. И по поводу всех зверств, я думаю, что все они должны быть расследованы, (...) в любом случае, гражданское население должно быть защищено, жестокое обращение с гражданским населением должно быть решительным образом осуждено, и такие случаи должны быть расследованы. Мы хотим независимого и беспристрастного расследования", – заявил Хаваши.

Напомним, вице-премьер и лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" ранее раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за то, что он не спешит осуждать Россию за массовые убийства гражданского населения в Буче.

В министерстве иностранных дел Украины упрекнули Венгрию, которая не признала ответственность России за Бучанскую резню.

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Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, один из глав стран ЕС требовал доказательств, что Бучанские военные преступления не были инсценированы - по данным источников, речь идет о премьере Венгрии Викторе Орбане.

Темы: БучаВенгриявойнаРосcия
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