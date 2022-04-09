Після критики Орбана його речник зважився засудити воєнні злочини у Бучі

Речник прем’єра Угорщини Берталан Хаваші заявив, що Віктор Орбан засуджує різанину в Бучі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.hu.

За його словами, Угорщина повністю підтримує міжнародне розслідування, спрямоване на виявлення винуватців кровопролиття.

За словами Хаваші, Віктор Орбан дав зрозуміти на пресконференції в середу, що це війна, яку розпочали росіяни, вони напали на Україну, і це агресія.

"Це спільна позиція Європейського Союзу, і Угорщина є частиною цієї позиції. І щодо усіх звірств, я думаю, що всі вони мають бути розслідувані, (...) у будь-якому випадку, цивільне населення має бути захищене, жорстоке поводження з цивільним населенням має бути найрішучішим чином засуджене, і такі випадки мають бути розслідувані. Ми хочемо незалежного та неупередженого розслідування", – заявив Хаваші.

Нагадаємо, віцепрем’єр і лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" раніше розкритикував прем’єра Угорщини Віктора Орбана за те, що він не поспішає засуджувати Росію за масові вбивства цивільного населення у Бучі.

У міністерстві закордонних справ України дорікнули Угорщині, яка не визнала відповідальність Росії за Бучанську різанину.

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Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, один з очільників країн ЄС вимагав доказів, що Бучанські воєнні злочини не були інсценованими - за даними джерел, мова про прем'єра Угорщини Віктора Орбана.