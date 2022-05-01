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Красный Крест подтвердил данные об эвакуации из Мариуполя

Светлана КизиловаВоскресенье, 1 мая 2022, 17:47
Красный Крест подтвердил данные об эвакуации из Мариуполя
Мариуполь, фото Getty Images

Международный комитет Красного Креста (МККК) сотрудничает с Организацией Объединенных Наций в рамках операции по освобождению людей из оккупированного Россией Мариуполя, в частности, с завода "Азовсталь".

Источник: CNN со ссылкой на МККК и пресс-секретаря ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу

Детали: Савиано Абреу отметил, что операция по эвакуации людей из "Азовстали" проводится с участием Международного комитета Красного Креста и координации с украинскими и российскими чиновниками.

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Красный Крест в свою очередь сообщил – "операция по безопасному выходу продолжается", она проходит в координации с ООН и "сторонами конфликта".

Колонна для эвакуации мирного населения выехала 29 апреля, преодолела около 230 километров и в субботу утром по местному времени уже была у завода в Мариуполе.

Кроме того, президент Владимир Зеленский также подтвердил, что началась операция по эвакуации гражданских лиц из бункеров завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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Дословно: "МККК настаивает, что никакие детали договоренностей нельзя разглашать, пока ситуация не позволит это сделать, поскольку это может серьезно угрожать безопасности как гражданского населения, так и гуманитарного конвоя".

Напомним:

1 мая стало известно, что более 50 гражданских прибыли из Мариуполя во временный центр для перемещенных лиц в селе Безименное в Донецкой области, которое находится в оккупации.

Темы: МариупольэвакуацияКрасный КрестООН
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