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В МИД ответили на бред Захаровой об Анджелине Джоли и Азовстали

Воскресенье, 1 мая 2022, 19:40

В ведомстве Дмитрия Кулебы потроллили коллег из МИД РФ после нелепого комментария пресс-секретаря российского министра Марии Захаровой о визите Анджелины Джоли в Украину.

Комментарий на заявление Захаровой опубликовал представитель МИД Украины Олег Николенко.

Как сообщала "Украинская правда", в воскресенье Захарова возмутилась из-за приезда Джоли в Украину, выразив уверенность, что ту позвали, чтобы "перебить повестку дня".

В украинском МИДе констатировали, что Захарову "взволновал приезд в Украину посла доброй воли ООН Анджелины Джоли" и посоветовали российским коллегам привыкать к тому, что события в мире развиваются не в их пользу.

"Нравится, не нравится — а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "раскрученному представителю всего мира" (так Захарова назвала Джоли – ЕН), а Россия – нет. От российского режима сейчас открещиваются даже маргинальные звезды иностранного шоу-бизнеса", – напомнил Олег Николенко.

Представитель МИД также отметил, что мир уже увидел достаточно доказательств варварства путинской России во время ее войны против Украины.

"Реабилитация в глазах международного творческого сообщества стала невыполнимой миссией для России. Вот и остается только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона", - пошутил Николенко.

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В воскресенье, как известно, при посредничестве ООН началась эвакуация людей из "Азовстали" в Запорожье.

Напомним, 30 апреля очевидцы во Львове узнали, что посол доброй воли ООН Джоли приехала в Украину. Она зашла в кафе в жилом массиве Сыхов.

Темы: МИДРосcияЛьвов
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