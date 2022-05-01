Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД ответили на бред Захаровой об Анджелине Джоли и Азовстали

Воскресенье, 1 мая 2022, 19:40

В ведомстве Дмитрия Кулебы потроллили коллег из МИД РФ после нелепого комментария пресс-секретаря российского министра Марии Захаровой о визите Анджелины Джоли в Украину.

Комментарий на заявление Захаровой опубликовал представитель МИД Украины Олег Николенко.

Как сообщала "Украинская правда", в воскресенье Захарова возмутилась из-за приезда Джоли в Украину, выразив уверенность, что ту позвали, чтобы "перебить повестку дня".

Реклама:

В украинском МИДе констатировали, что Захарову "взволновал приезд в Украину посла доброй воли ООН Анджелины Джоли" и посоветовали российским коллегам привыкать к тому, что события в мире развиваются не в их пользу.

"Нравится, не нравится — а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "раскрученному представителю всего мира" (так Захарова назвала Джоли – ЕН), а Россия – нет. От российского режима сейчас открещиваются даже маргинальные звезды иностранного шоу-бизнеса", – напомнил Олег Николенко.

Представитель МИД также отметил, что мир уже увидел достаточно доказательств варварства путинской России во время ее войны против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Реабилитация в глазах международного творческого сообщества стала невыполнимой миссией для России. Вот и остается только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона", - пошутил Николенко.

В воскресенье, как известно, при посредничестве ООН началась эвакуация людей из "Азовстали" в Запорожье.

Напомним, 30 апреля очевидцы во Львове узнали, что посол доброй воли ООН Джоли приехала в Украину. Она зашла в кафе в жилом массиве Сыхов.

Темы: МИДРосcияЛьвов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
МИД
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину
МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ
Последние новости
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
Все новости...
Реклама: