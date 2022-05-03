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"Низшая форма расизма и лжи": Госдеп на слова Лаврова о Зеленском и евреях

Елена РощинаВторник, 3 мая 2022, 07:31

Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс считает, что высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о евреях и украинском лидере Владимире Зеленском является проявлением "низшей формы расизма, пропаганды и лжи".

Источник: Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне, "Суспільне"

Прямая речь: "Заявление министра иностранных дел Лаврова действительно является проявлением самой низкой формы расизма, самой низкой формы пропаганды, самой низкой формы подлой лжи".

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Детали: Прайс выразил поддержку министру иностранных дел Израиля, который назвал высказывания Лаврова непростительными.

По мнению представителя Госдепа, заявление российского министра и поведение представителей российских властей "доказывает, что нет никакого дна, когда дело доходит до того, как низко они могут опуститься".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянцам заявил: "Он (Зеленский) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибаться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты – как правило, евреи".
  • Глава МИД Израиля Яир Лапид заявил, что слова российского министра "возмутительны и являются грубой исторической ошибкой". МИД Израиля вызвал российского посла.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова Сергея Лаврова оскорбительны и для президента Украины Владимира Зеленского, и для Израиля и всего еврейского народа.
  • Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что антисемитские заявления Лаврова, обвинения евреев во Второй мировой войне и Холокосте являются свидетельством того, что Россия является правопреемницей нацистской идеологии.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что "выпад" российского министра свидетельствует о попытке руководства РФ переложить на еврейский народ вину за преступления нацистов.

Темы: ЛавровевреиЗеленскийСША
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