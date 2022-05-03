В непризнанном Приднестровье заявили о попытке теракта с использованием дрона "из Украины"

В так называемом "министерстве внутренних дел" непризнанного Приднестровья заявили, что обнаружили якобы украинский дрон со взрывным устройством и "предотвратили попытку теракта".

Об этом сообщает молдавское Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению, беспилотник был обнаружен рядом с телерадиоцентром "Маяк", который находится под усиленной охраной, в ночь на 3 мая. Отметим, на прошлой неделе в этом месте уже взорвали вышку мощного телетранслятора. Территория ретрансляционного центра находится совсем рядом с украинской границей.

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"Специалисты исследовали место обнаружения беспилотника и прикрепленный груз. К летательному аппарату была прикреплена пластиковая 5-литровая канистра с неизвестной коричневой жидкостью и пластиковый бокс длиной около 60 см и 25 см в диаметре из 2 кг пластида. Во взрывчатку были заложены детонаторы", - заявили в релизе "МВД".

В нем отмечают также, что беспилотник якобы был запущен с украинской стороны.

Напомним, с тех пор как представитель армии РФ заявил, что задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" в Украине является установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", чтобы обеспечить сухопутные пути в оккупированный Крым и непризнанное Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших.

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Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что, по предварительным данным, "следы террористических атак ведут в Украину".

В МИД Украины выразили обеспокоенность в связи с попытками обострить ситуацию в безопасности в Приднестровском регионе Молдовы.

Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как должна действовать Украина.