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Россияне блокируют эвакуацию из других мест в Запорожской области

Денис КарловскийВторник, 3 мая 2022, 19:38
Россияне блокируют эвакуацию из других мест в Запорожской области
фото иллюстративное: getty images

Российские оккупанты блокируют эвакуацию людей из других мест в Запорожской области после прибытия колонн гражданских лиц с завода "Азовсталь" 3 мая.

Источник: telegram-канал Запорожской областной военной администрации с комментарием главы Александра Старуха

Прямая речь Старуха: "7 дней не выпускала людей российская сторона. Наша сторона не выпускает, потому что могут быть обстрелы.

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Понятно, что все находятся на грани, в нервном напряжении. Тысячи людей из Запорожской области также не могут эвакуироваться. Российская сторона после того, как прошли автобусы с мариупольцами, перестала выпускать других, то есть закрыли выход с той стороны.

Надо понимать, что это – война. Это линия столкновения. Должны все объединиться и решать проблемы. Все прилагают огромные усилия".

Детали: Украинские власти имели договоренности, что российские военные позволят людям на собственных автомобилях присоединиться к эвакуационной колонне с людьми из "Азовстали", которая двигалась под эгидой ООН.

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Однако россияне не разрешили желающим выехать из Токмака, Бердянска и Васильевки в Запорожской области, присоединившись к эвакуационной колонне.

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Что было раньше: 1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе. Днем 3 мая колонна с эвакуированными прибыла в Запорожье.

Темы: эвакуацияЗапорожская областьгуманитаркаМариуполь
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