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Росіяни блокують евакуацію з інших місць у Запорізькій області

Денис КарловськийВівторок, 3 травня 2022, 19:38
фото ілюстративне: getty images

Російські окупанти блокують евакуацію людей з інших місць у Запорізькій області після прибуття колон цивільних осіб із заводу "Азовсталь" 3 травня.

Джерело: telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації з коментарем очільника Олександра Старуха

Пряма мова Старуха: "7 днів не випускала людей російська сторона. Наша сторона не випускає, тому що можуть бути обстріли. 

Зрозуміло, що всі знаходяться на межі, в нервовій напрузі. Тисячі людей із Запорізької області так само не можуть евакуюватися. Російська сторона після того, як пройшли автобуси з маріупольцями, перестала інших випускати, тобто закрили вихід з того боку. 

Треба розуміти, що це війна. Це лінія зіткнення. Мають всі об‘єднатися і вирішувати проблеми. Всі прикладають величезні зусилля".

Деталі: Українська влада мала домовленості, що російські окупанти дозволять людям на власних автівках доєднатися до евакуаційної колони з людьми з "Азовсталі", що рухалася під егідою ООН.

Проте росіяни не дозволили охочим виїхати з Токмака, Бердянська і Василівки в Запорізькій області, долучившись до евакуаційної колони.

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Що було раніше1 травня, за сприяння ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, українська влада зуміла евакуювати частину цивільного населення, яке ховалось від російських окупантів у бункерах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Удень 3 травня колона з евакуйованими прибула до Запоріжжя.

Теми: евакуаціяЗапорізька областьгуманітаркаМаріуполь
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