Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни блокують евакуацію з інших місць у Запорізькій області

Денис КарловськийВівторок, 3 травня 2022, 19:38
Росіяни блокують евакуацію з інших місць у Запорізькій області
фото ілюстративне: getty images

Російські окупанти блокують евакуацію людей з інших місць у Запорізькій області після прибуття колон цивільних осіб із заводу "Азовсталь" 3 травня.

Джерело: telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації з коментарем очільника Олександра Старуха

Пряма мова Старуха: "7 днів не випускала людей російська сторона. Наша сторона не випускає, тому що можуть бути обстріли. 

Реклама:

Зрозуміло, що всі знаходяться на межі, в нервовій напрузі. Тисячі людей із Запорізької області так само не можуть евакуюватися. Російська сторона після того, як пройшли автобуси з маріупольцями, перестала інших випускати, тобто закрили вихід з того боку. 

Треба розуміти, що це війна. Це лінія зіткнення. Мають всі об‘єднатися і вирішувати проблеми. Всі прикладають величезні зусилля".

Деталі: Українська влада мала домовленості, що російські окупанти дозволять людям на власних автівках доєднатися до евакуаційної колони з людьми з "Азовсталі", що рухалася під егідою ООН.

ВІДЕО ДНЯ

Проте росіяни не дозволили охочим виїхати з Токмака, Бердянська і Василівки в Запорізькій області, долучившись до евакуаційної колони.

Читайте такожОлександр Старух: Запорозькі козаки ніколи ні перед ким на коліна не ставали. Окрім Бога

Що було раніше1 травня, за сприяння ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, українська влада зуміла евакуювати частину цивільного населення, яке ховалось від російських окупантів у бункерах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Удень 3 травня колона з евакуйованими прибула до Запоріжжя.

Теми: евакуаціяЗапорізька областьгуманітаркаМаріуполь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
евакуація
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Мінреінтеграції оголосило примусову евакуацію дітей з 5 населених пунктів на Запоріжжі
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: