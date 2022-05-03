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В МИД напомнили Папе Римскому, кто ответственен за войну

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 21:30
Папа Римский, фото AFP via Getty Images

В Министерстве иностранных дел Украины осторожно напомнили Папе Франциску, что единственным виновником войны в Украине является Россия, и повторили приглашение для понтифика посетить Киев.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, комментируя интервью Папы Римского для итальянской Corriere Della Sera, пишет "Европейская правда".

Он выразил благодарность Папе Римскому за то, что Украина остается в центре его внимания.

"Благодарны усилиям Папы Римского для установления справедливого мира и прекращения войны, которая никак не была спровоцирована Украиной, НАТО или любой другой третьей стороной. И для Понтифика, и для всего мира сейчас стало совершенно очевидно, что ни Россия, ни лично Путин не настроены на прекращение кровопролития на украинской земле.

Римский Понтифик констатировал, что Москва проигнорировала все призывы Ватикана к прекращению войны. Украина подтверждает свою приверженность диалогу и в очередной раз возобновляет приглашение Святейшему Отцу совершить визит в Киев. Верим, что добро обязательно победит зло. Призываем Святейшего Отца продолжать молиться за украинцев и прилагать усилия для мира в Украине", - заявил Олег Николенко.

Как сообщалось, в интервью Папа Римский впервые публично упомянул Россию и Путина, говоря о войне. Он рассказал о планах поехать в Москву, если его согласятся принять. Понтифик, пытаясь понять мотивы Путина, сказал, что, возможно, его спровоцировала на агрессию деятельность НАТО. Папа Франциск также рассказал, как пытался говорить с российским патриархом Кириллом.

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Темы: Папа РимскийМИДвойнаРосcия
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