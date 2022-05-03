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Британия отправит Украине беспилотники, доставляющие оборудование на передовую

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 22:40

Великобритания передаст Вооруженным силам Украины беспилотники Malloy T150, способные доставлять тяжелое оборудование войскам на передовой.

Об этом сообщает телеканал Sky News, пишет "Европейская правда",

Это часть нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов стерлингов, объявленного премьер-министром Борисом Джонсоном во вторник.

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Квадрокоптеры были испытаны Королевской морской пехотой Великобритании.

Беспилотники имеют дальность полета 70 км и могут нести до 68 кг оборудования. Их производит британская компания Malloy Aeronautics.

Ранее сообщалось, что Великобритания передаст 13 единиц бронированных машин для эвакуации мирных жителей из осажденных районов на востоке Украины.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении перед Верховной радой во вторник выразил веру в победу Украины над Россией и объявил о новом пакете военной поддержки.

Темы: Великобританияоружие
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