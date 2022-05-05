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Польша будет до последнего убеждать Венгрию поддержать санкции против РФ

Четверг, 5 мая 2022, 00:24

В Польше надеются убедить венгерские власти "не прибегать к иллюзиям относительно планов России".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Opole, такое заявление сделал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

"Я искренне надеюсь, что по-прежнему наши хорошие отношения позволили, в конце концов, даже в тех сферах, где мы расходились, принять конструктивные решения, да и сейчас наши переговоры, а мы интенсивно и часто общаемся с венгерскими партнерами на эту тему….приведет к тому, что Венгрия будет поддерживать санкционные пакеты",- заявил польский дипломат.

"Нынешняя Венгрия – это та страна, которая должна понять важность ситуации и не закрывать глаза на геноцид в Буче, Ирпени или Гостомеле, поэтому должна проводить солидарную политику", - добавил он.

Шинковский вель Сэнк добавляет, что от позиции Будапешта зависит и будущее Вышеградской группы.

Напомним, президент Еврокомиссии представила детали шестого пакета санкций против России за ее агрессию против Украины.

Она пояснила, что поставки сырой нефти из РФ прекратятся в течение шести месяцев, а продукты нефтепереработки – до конца года.

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В венгерском правительстве заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности Венгрии.

Темы: ПольшаВенгриясанкции
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