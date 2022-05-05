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В МИД Польши удивлены заявлениями Папы Франциска о войне в Украине

"Европейская правда"Четверг, 5 мая 2022, 11:25

Министерство иностранных дел Польши обеспокоено заявлениями Папы Римского о войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Последние слова Папы о войне дипломаты восприняли с отвращением и изумлением. До сих пор у Франциска были проблемы с прямым определением агрессора, но в недавнем интервью итальянской прессе он прямо заявил, что "НАТО лает на Россию" и что Альянс мог спровоцировать Москву напасть на Украину.

Франциск также исключил возможность визита в Киев, но сказал, что будет рад пообщаться с Путиным в Кремле.

В ответ в Министерстве иностранных дел Украины осторожно напомнили Папе Франциску, что единственным виновником войны в Украине является Россия, и повторили приглашение для понтифика посетить Киев.

Министерство иностранных дел Польши неофициально признает, что позиция Святого Престола противоречит польским национальным интересам.

Дипломаты стараются не привлекать излишнего внимания к заявлениям папы. Они утверждают, что догмат о непогрешимости Папы касается только вопросов веры, а не внешней политики. Однако польская миссия в Ватикане должна еще больше работать над предоставлением достоверной информации о войне в Украине.

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Темы: Папа РимскийУкраинаПольша
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