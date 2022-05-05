Киевская область: нашли тела двух мужчин, которых оккупанты убили и переехали танком

Полиция Киевской области эксгумировала тела двух молодых мужчин, которых российские оккупанты расстреляли и переехали танком в Вышгородском районе.

Источник: полиция Киевской области в Facebook

Дословно полиция: "25 февраля оккупанты расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями в салоне. Но и этого захватчикам оказалось мало – российские оккупанты переехали машину с людьми внутри тяжелой техникой".

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Детали: 4 мая тела молодых мужчин 22 и 23 лет эксгумировали в селе Рудня-Тальская.

фото полиции

Правоохранители Иванкова при участии прокурора и судмедэксперта провели осмотр трупов. После этого тела погибших забрали родственники для перезахоронения в селе Мирча Бучанского района.

Что было раньше: 4 мая полиция сообщила, что в Киевской области за сутки обнаружили еще 20 тел мирных жителей, убитых российскими оккупантами. В частности, в селе Шибино обнаружили тела четырех мирных жителей, погибших от рук российских оккупантов, среди них – ребенок 10 лет.

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