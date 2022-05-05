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Европарламент призвал предоставить Молдове статус кандидата в члены ЕС

"Европейская правда"Четверг, 5 мая 2022, 17:51

Европарламент в четверг 5 мая принял резолюцию, в которой поддерживает заявку Молдовы на членство в ЕС и призывает Евросоюз поддержать страну на фоне всех нынешних вызовов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Парламентарии приветствуют подачу Молдовой заявки на вступление и призывают Евросоюз предоставить ей статус страны-кандидата.

Евродепутаты призывают Еврокомиссию быстро завершить рассмотрение заявки и оказывать Молдове полную поддержку, пока процесс продолжается. Они отметили, что нынешняя власть страны на верном пути и продвигает реформы, важные для демократии, верховенства права и соблюдения прав человека.

Парламентарии призывают ЕС оказать большую поддержку Молдове в связи с тем, что она стала транзитной и принимающей страной для сотен тысяч украинцев, из которых 100 тысяч остались в Молдове, и понесла другие побочные потери в связи с войной РФ против Украины из-за снижения товарных потоков и повышения цен на энергоносители. Помощь предлагают оказать в виде новой макрофинансовой помощи, мер либерализации в транспортной и торговой сфере и средств поддержки беженцев.

Депутаты выражают обеспокоенность последними событиями в Приднестровье, которые выглядят как опасные провокации, и подчеркивают приверженность парламента "комплексному, мирному и прочному урегулированию приднестровского конфликта" на основе уважения к суверенитету и территориальной целостности Молдовы, и вывода из региона.

Отдельное внимание уделяется энергетическому вопросу, отмечая, что попытки России использовать поставки газа для давления на Молдову в политических вопросах неприемлемы.

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Евродепутаты призвали Еврокомиссию и страны ЕС поддержать Молдову для того, чтобы обеспечивать энергонезависимость, диверсифицировать поставки, повысить энергоэффективность и расширять использование возобновляемых источников энергии.

Напомним, 3 мая Молдова вслед за Украиной и Грузией подала заявку на вступление в ЕС, а 22 апреля завершила заполнение первой части опросника, который является частью процедуры получения статуса страны-кандидата.

Темы: МолдоваЕвропаЕС
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