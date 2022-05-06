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Перехват разговора военного РФ: "Здесь один выход – либо 200-й, либо 300-й"

Катерина ТищенкоПятница, 6 мая 2022, 16:41
Перехват разговора военного РФ: Здесь один выход – либо 200-й, либо 300-й
скриншот видео ГУР

Украинская разведка обнародовала запись перехваченного телефонного разговора российского военного, который находится на оккупированной части Харьковской области, который рассказывает жене о больших потерях оккупантов в Украине.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

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Прямая речь: "Я приеду, все расскажу. Здесь столько людей погубили. Командиры ни разу не воевали. Они ставят такие задачи… Нас уже нет почти. Возможно, 50 человек из 800. Надо выбираться отсюда. Потому что здесь только один выход – либо 200-й, либо 300-й".

Детали: Военный РФ объясняет жене, что те легкораненые, о которых писали в группе соцсетей, на самом деле 200-е (убиты). И говорит, что будет выбираться из войны, безразлично как. Женщина предупреждает, что в случае написания отказа его сразу отдадут под трибунал. Однако он отвечает, что этого не произойдет.

В ГУР отметили, что лучший способ для военного оккупационной армии остаться живым и невредимым – сдаться в плен ВСУ.

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Темы: разведкавойнаРосcия
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