Российские оккупанты обстреляли село в Запорожской области, где должен быть "зеленый коридор"

Российские оккупанты обстреляли село Каменское, в котором было обусловлено открытие "зеленого коридора" 6 мая.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "Вражеские войска продолжают мощные обстрелы населенных пунктов Запорожской области. Так, в результате очередной вооруженной атаки россиян по Каменскому были повреждены частные дома.

Несмотря на то, что большинство людей уже уехали из села, часть местных все же осталась в собственных домах. Они рассказывают, что поселок регулярно обстреливается, а к страшным звукам уже привыкли. Из-за российской вооруженной агрессии полностью разрушено или сгорело немало домов, погибают или получают ранения целые семьи, страдающие от вражеских атак и животных".

Детали: Из села Каменское Васильевского района утром было договорено об эвакуационном коридоре с 10 до 14 часов 6 мая.

Камянское относительно Запорожья карта: google maps

Что было раньше: Российские оккупанты увеличили артиллерийские и авиационные удары на Запорожском направлении: наибольшее разрушение терпят Гуляйполе и Орехов.