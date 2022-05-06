В России решили тщательней следить за чиновниками – ISW

Кремль пытается укрепить свой контроль и наблюдение за российскими правительственными чиновниками. Президент РФ Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

Источник: Институт изучения войны

Дословно: "Кремль, вероятно, пытается укрепить свой контроль и наблюдение за российскими правительственными чиновниками.

Президент России Владимир Путин подписал 25 апреля указ об использовании новой информационной системы "Посейдон" для сбора и анализа деятельности по "предупреждению коррупции" и "иных правонарушений" в государственных и смежных с государством органах".

Детали: Отмечается, что Кремль, скорее всего, будет использовать "Посейдон" для усиления своего контроля над внешними ступенями российского правительства.

Также в ISW сообщили, что Кремль продолжил свои репрессии против российских журналистов и внутренней свободы информации, чтобы обеспечить дальнейшее признание внутри страны своего вторжения в Украину.