Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России решили тщательней следить за чиновниками – ISW

Алена МазуренкоПятница, 6 мая 2022, 22:07
В России решили тщательней следить за чиновниками – ISW

Кремль пытается укрепить свой контроль и наблюдение за российскими правительственными чиновниками. Президент РФ Владимир Путин уже подписал соответствующий указ. 

Источник: Институт изучения войны

Дословно: "Кремль, вероятно, пытается укрепить свой контроль и наблюдение за российскими правительственными чиновниками.

Реклама:

Президент России Владимир Путин подписал 25 апреля указ об использовании новой информационной системы "Посейдон" для сбора и анализа деятельности по "предупреждению коррупции" и "иных правонарушений" в государственных и смежных с государством органах".

Детали: Отмечается, что Кремль, скорее всего, будет использовать "Посейдон" для усиления своего контроля над внешними ступенями российского правительства.

Также в ISW сообщили, что Кремль продолжил свои репрессии против российских журналистов и внутренней свободы информации, чтобы обеспечить дальнейшее признание внутри страны своего вторжения в Украину.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Кремль возмутился на Армению за "недружественные шаги", включая помощь Украине
Разведка Британии: Россияне перебрасывают под Роботино подкрепление, чтобы сдержать ВСУ
Защитники за сутки уничтожили 600 оккупантов и 15 танков - Генштаб
Последние новости
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
Все новости...
Реклама: