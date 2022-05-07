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В Николаевской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами – сводка

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 мая 2022, 06:34
В Николаевской области ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами – сводка
уничтоженная вражеская техника, фото: Генштаб

В селе Николаевской области украинские военные уничтожили вражеский склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник не прекращает наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом".

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Детали: На Полесском направлении враг активных действий не совершал. В ходе проверки боевой готовности подразделений, выполняющих задания по прикрытию участка границы с Украиной, не исключается скрытое проведение ротации указанных подразделений.

На Северском направлении противник активных действий не производил. Продолжается инженерно-фортификационное оборудование позиций и полос в приграничных районах Курской области.

В Слобожанском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе города Харькова. В Изюмском направлении ведет воздушную разведку с применением БпЛА с целью уточнения позиций украинских войск.

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В районе населенных пунктов Циркуны и Руськи Тишки оккупантами совершен подрыв трех автомобильных мостов с целью замедления контрнаступательных действий подразделений Сил обороны.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжает производить артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения и применяет оперативно-тактическую авиацию для нанесения ракетно-бомбовых ударов по позициям украинских войск.

В городе Мариуполь продолжает блокировку подразделений Сил обороны в районе "Азовсталь". Совершал штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

В Южнобужском направлении враг наносил огненное поражение с применением артиллерии по позициям украинских войск. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры города Николаев ракетами и реактивными системами залпового огня.

В населенном пункте Ивано-Кепине подразделениями сил обороны был уничтожен склад с боеприпасами и до 20 единиц военной техники противника.

Во временно занятом противником городе Херсон захватчиками принимается ряд мер по обеспечению деятельности русско-оккупационных войск и поддержанию русского оккупационного режима. Увеличено количество блокпостов и передвижных патрулей.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено четырнадцать БПЛА типа "Орлан".

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, семь единиц боевой бронированной техники, один автомобиль и три единицы специальной инженерной техники противника.

Темы: Вооруженные силывойна
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