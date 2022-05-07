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Восстановление после войны: Кабмин предусмотрел целевую мобилизацию граждан

Светлана КизиловаСуббота, 7 мая 2022, 20:23

Правительство предусмотрело проведение целевой мобилизации граждан для ликвидации последствий военных действий.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Детали: В субботу, 7 мая, прошло заседание правительства. На нем чиновники приняли решение дополнить "Положение о единой государственной системе гражданской защиты" новым пунктом, который, кроме прочего, предусматривает проведение целевой мобилизации в новых условиях. Речь о так называемом восстановительном периоде.

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Указанная мобилизация призвана привлечь людей к ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций на территории страны.

Кабмин обозначил, что важными этапами, среди прочего, являются восстановление объектов критической инфраструктуры и сферы жизнеобеспечения населения, определение населенных пунктов и районов, требующих разминирования.

Также правительством предусмотрена возможность в период действия чрезвычайного или военного положения привлекать к оказанию социальных услуг работников и волонтеров без специализированного образования.

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Справка: Ранее целевая мобилизация была возможна для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Темы: войнамобилизацияКабинет министров
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