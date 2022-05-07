Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Восстановление после войны: Кабмин предусмотрел целевую мобилизацию граждан

Светлана КизиловаСуббота, 7 мая 2022, 20:23

Правительство предусмотрело проведение целевой мобилизации граждан для ликвидации последствий военных действий.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Детали: В субботу, 7 мая, прошло заседание правительства. На нем чиновники приняли решение дополнить "Положение о единой государственной системе гражданской защиты" новым пунктом, который, кроме прочего, предусматривает проведение целевой мобилизации в новых условиях. Речь о так называемом восстановительном периоде.

Указанная мобилизация призвана привлечь людей к ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций на территории страны.

Кабмин обозначил, что важными этапами, среди прочего, являются восстановление объектов критической инфраструктуры и сферы жизнеобеспечения населения, определение населенных пунктов и районов, требующих разминирования.

Также правительством предусмотрена возможность в период действия чрезвычайного или военного положения привлекать к оказанию социальных услуг работников и волонтеров без специализированного образования.

Справка: Ранее целевая мобилизация была возможна для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнамобилизацияКабинет министров
Главное сегодня

Путин, уничтожая народ Украины, поздравил его с Днем победы

Рогозин угрожает Маску "ответом по-взрослому" за Starlink Украине

ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции – ОВА

По состоянию на 8 мая Россия убила 225 украинских детей

видеоЗеленский в Бородянке напомнил миру о "никогда снова"

Регионы: по Николаеву россияне били ракетами, в Херсонской области – занимают властные здания

Все новости...
война
По Николаеву оккупанты нанесли несколько ударов
ВСУ освободили еще одно село под Харьковом, РФ пытается удержать позиции – сводка
Оккупанты, участвовавшие в захвате Украины, проедут на параде в Москве – росСМИ
Последние новости
13:05
Португалия может передать Украине американские бротетранспортеры M113 - СМИ
12:59
Авиаудар россиян по Луганщине: обесточены Лисичанск и Северодонецк – Гайдай
12:50
Путин, уничтожая народ Украины, поздравил его с Днем победы
12:46
видеоВСУ показали, как уничтожили российский вертолет с десантом возле Змеиного
12:45
Крупнейшие южнокорейские криптобиржи блокируют российские IP-адреса
12:28
Рогозин угрожает Маску "ответом по-взрослому" за Starlink Украине
12:23
Хроника войны в Украине. 74-й день ОНЛАЙН
12:18
Как подготовиться к плановой операции. Инструкция НСЗУ
11:50
На выборах в британской Северной Ирландии впервые победила партия-сторонница объединения с Ирландией
11:49
"Каждая из вас совершила подвиг": Зеленский поздравил украинок с Днем матери
Все новости...