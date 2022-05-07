Россия может ударить ножом в спину 9 мая – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что 9 мая украинцам следует быть очень осторожными из-за угрозы обстрелов и провокаций со стороны российских оккупантов.

Источник: Подоляк в интервью для "Радио НВ"

Прямая речь Подоляка: "Все-таки надо понимать, что Россия панически хочет нам какого-нибудь зла сделать именно 8 или 9 мая, и потому какие-то провокации, вероятно, будут. К сожалению, мы должны понимать, что РФ ведет себя сегодня неадекватно.

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То есть они не с военной точки зрения, не с точки зрения разрушения нашей инфраструктуры хотят сделать, а с чисто психологической точки зрения.

Я не ожидаю чего-то такого нетрадиционного, которое может создать определенные панические настроения. Я ожидаю от россиян поведение классического россиянина. Это ударить ножом в спину. В данном случае бросить еще одну лишнюю ракету на какой-нибудь мирный наш город".

Детали: Подоляк объяснил, что из-за отсутствия военных успехов россияне стремятся компенсировать свой комплекс ненависти к украинцам ракетными ударами.

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