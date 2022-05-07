Россия может ударить ножом в спину 9 мая – Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что 9 мая украинцам следует быть очень осторожными из-за угрозы обстрелов и провокаций со стороны российских оккупантов.
Источник: Подоляк в интервью для "Радио НВ"
Прямая речь Подоляка: "Все-таки надо понимать, что Россия панически хочет нам какого-нибудь зла сделать именно 8 или 9 мая, и потому какие-то провокации, вероятно, будут. К сожалению, мы должны понимать, что РФ ведет себя сегодня неадекватно.
То есть они не с военной точки зрения, не с точки зрения разрушения нашей инфраструктуры хотят сделать, а с чисто психологической точки зрения.
Я не ожидаю чего-то такого нетрадиционного, которое может создать определенные панические настроения. Я ожидаю от россиян поведение классического россиянина. Это ударить ножом в спину. В данном случае бросить еще одну лишнюю ракету на какой-нибудь мирный наш город".
Детали: Подоляк объяснил, что из-за отсутствия военных успехов россияне стремятся компенсировать свой комплекс ненависти к украинцам ракетными ударами.
Предыстория:
- Вечером 6 мая президент Владимир Зеленский настойчиво попросил граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги в грядущие дни, особенно 9 мая, и ходить в укрытия при сигнале тревоги. Также об угрозе провокаций и обстрелов сообщили в СНБО.
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российский президент Владимир Путин готовится 9 мая объявить всеобщую мобилизацию россиян и признать состояние войны с Украиной.
- Западные чиновники поделились своими прогнозами, что на День Победы Путин либо объявит состояние войны и всеобщую мобилизацию, либо серьезно удвоит боевые действия и обстрелы, особенно на востоке и юге Украины.
- Мэр Харькова Игорь Терехов попросил горожан не посещать мемориальные комплексы в День Победы из-за угрозы обстрелов и провокаций.
- Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей при случае уехать из города в течение 7-10 мая из-за угрозы воздушных ударов россиян.