Маск отреагировал на угрозы главы "Роскосмоса" и слова о "нацистах"
Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал угрозы главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в свой адрес словами о смерти "при таинственных обстоятельствах".
Источник: Илон Маск в Twitter
Прямая речь Маска: "Рогозин направил это российским СМИ... Если я умру при таинственных обстоятельствах, было приятно вас знать".
.@Rogozin sent this to Russian media pic.twitter.com/eMI08NnSby
— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022
Детали: Комментируя слова главы "Роскосмоса" о "нацистском" батальоне украинских защитников "Азов", Маск отметил, что "слово "нацист" означает не то, что он думает".
Этому предшествовало: 8 мая глава российской госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пригрозил основателю компании SpaceX Илону Маску ответственностью за помощь Украине оборудованием спутникового интернета "Starlink".
Рогозин сослался на слова пленного морпеха Дмитрия Кормянкова о том, что оборудование Starlink "было доставлено боевикам нацистского батальона "Азов" и морпехам ВСУ в Мариуполь военными вертолетами". Россияне уверены, что к этому причастен Пентагон, поэтому и Илону Маску "придется отвечать по-взрослому", заявил Рогозин.
Словесные баталии между Маском и Рогозиным возникают не впервые. Когда основатель SpaceX вызвал президента России Владимира Путина на поединок за Украину, ему ответил именно глава "Роскосмоса" – в надменной и саркастической манере.
Предыстория:
- После полномасштабного вторжения России в Украину украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил Илона Маска предоставить Украине "Starlink" – Маск откликнулся и уже 28 февраля Украина получила первые станции спутникового интернета, поставки которых продолжились в марте.
- Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области после выхода российской армии оттуда удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и Романовки.
- 20 апреля Федоров сообщил, что регулятор позволил использовать терминалы Starlink всем категориям пользователей, а не только критической инфраструктуре.
- В начале мая SpaceX разрешила переносить комплекты абонентского оборудования спутникового интернет Starlink с одного места в другое.