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Маск отреагировал на угрозы главы "Роскосмоса" и слова о "нацистах"

Елена РощинаПонедельник, 9 мая 2022, 07:53
Илон Маск, фото Getty Images

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал угрозы главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в свой адрес словами о смерти "при таинственных обстоятельствах".

Источник: Илон Маск в Twitter

Прямая речь Маска: "Рогозин направил это российским СМИ... Если я умру при таинственных обстоятельствах, было приятно вас знать".

Детали: Комментируя слова главы "Роскосмоса" о "нацистском" батальоне украинских защитников "Азов", Маск отметил, что "слово "нацист" означает не то, что он думает".

Этому предшествовало: 8 мая глава российской госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пригрозил основателю компании SpaceX Илону Маску ответственностью за помощь Украине оборудованием спутникового интернета "Starlink".

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Рогозин сослался на слова пленного морпеха Дмитрия Кормянкова о том, что оборудование Starlink "было доставлено боевикам нацистского батальона "Азов" и морпехам ВСУ в Мариуполь военными вертолетами". Россияне уверены, что к этому причастен Пентагон, поэтому и Илону Маску "придется отвечать по-взрослому", заявил Рогозин.

Словесные баталии между Маском и Рогозиным возникают не впервые. Когда основатель SpaceX вызвал президента России Владимира Путина на поединок за Украину, ему ответил именно глава "Роскосмоса" – в надменной и саркастической манере.

Предыстория:

  • После полномасштабного вторжения России в Украину украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил Илона Маска предоставить Украине "Starlink" – Маск откликнулся и уже 28 февраля Украина получила первые станции спутникового интернета, поставки которых продолжились в марте.
  • Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области после выхода российской армии оттуда удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и Романовки.
  • 20 апреля Федоров сообщил, что регулятор позволил использовать терминалы Starlink всем категориям пользователей, а не только критической инфраструктуре.
  • В начале мая SpaceX разрешила переносить комплекты абонентского оборудования спутникового интернет Starlink с одного места в другое.

Темы: МаскРосcиявойнаинтернет
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