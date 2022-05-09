Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Маск отреагировал на угрозы главы "Роскосмоса" и слова о "нацистах"

Елена РощинаПонедельник, 9 мая 2022, 07:53
Маск отреагировал на угрозы главы Роскосмоса и слова о нацистах
Илон Маск, фото Getty Images

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал угрозы главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в свой адрес словами о смерти "при таинственных обстоятельствах".

Источник: Илон Маск в Twitter

Прямая речь Маска: "Рогозин направил это российским СМИ... Если я умру при таинственных обстоятельствах, было приятно вас знать".

Реклама:

Детали: Комментируя слова главы "Роскосмоса" о "нацистском" батальоне украинских защитников "Азов", Маск отметил, что "слово "нацист" означает не то, что он думает".

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: 8 мая глава российской госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пригрозил основателю компании SpaceX Илону Маску ответственностью за помощь Украине оборудованием спутникового интернета "Starlink".

Рогозин сослался на слова пленного морпеха Дмитрия Кормянкова о том, что оборудование Starlink "было доставлено боевикам нацистского батальона "Азов" и морпехам ВСУ в Мариуполь военными вертолетами". Россияне уверены, что к этому причастен Пентагон, поэтому и Илону Маску "придется отвечать по-взрослому", заявил Рогозин.

Словесные баталии между Маском и Рогозиным возникают не впервые. Когда основатель SpaceX вызвал президента России Владимира Путина на поединок за Украину, ему ответил именно глава "Роскосмоса" – в надменной и саркастической манере.

Предыстория:

  • После полномасштабного вторжения России в Украину украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил Илона Маска предоставить Украине "Starlink" – Маск откликнулся и уже 28 февраля Украина получила первые станции спутникового интернета, поставки которых продолжились в марте.
  • Благодаря оборудованию Starlink в Киевской области после выхода российской армии оттуда удалось восстановить связь для жителей Ирпеня и Романовки.
  • 20 апреля Федоров сообщил, что регулятор позволил использовать терминалы Starlink всем категориям пользователей, а не только критической инфраструктуре.
  • В начале мая SpaceX разрешила переносить комплекты абонентского оборудования спутникового интернет Starlink с одного места в другое.

Темы: МаскРосcиявойнаинтернет
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Маск
SpaceX блокировала работу Starlink для украинских военных из-за политических симпатий Маска - СМИ
New Yorker: Маск публично солгал о разговоре с Путиным осенью 2022 года
Маск говорит, что функцию блокировки удалят из X
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: