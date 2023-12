Маск отреагировал на угрозы главы "Роскосмоса" и слова о "нацистах"

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал угрозы главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в свой адрес словами о смерти "при таинственных обстоятельствах".

Источник: Илон Маск в Twitter

Прямая речь Маска: "Рогозин направил это российским СМИ... Если я умру при таинственных обстоятельствах, было приятно вас знать".

.@Rogozin sent this to Russian media pic.twitter.com/eMI08NnSby