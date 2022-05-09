Маск отреагировал на угрозы главы "Роскосмоса" и слова о "нацистах"

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал угрозы главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в свой адрес словами о смерти "при таинственных обстоятельствах".

Источник: Илон Маск в Twitter

Прямая речь Маска: "Рогозин направил это российским СМИ... Если я умру при таинственных обстоятельствах, было приятно вас знать".

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Детали: Комментируя слова главы "Роскосмоса" о "нацистском" батальоне украинских защитников "Азов", Маск отметил, что "слово "нацист" означает не то, что он думает".

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Этому предшествовало: 8 мая глава российской госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин пригрозил основателю компании SpaceX Илону Маску ответственностью за помощь Украине оборудованием спутникового интернета "Starlink".

Рогозин сослался на слова пленного морпеха Дмитрия Кормянкова о том, что оборудование Starlink "было доставлено боевикам нацистского батальона "Азов" и морпехам ВСУ в Мариуполь военными вертолетами". Россияне уверены, что к этому причастен Пентагон, поэтому и Илону Маску "придется отвечать по-взрослому", заявил Рогозин.

Словесные баталии между Маском и Рогозиным возникают не впервые. Когда основатель SpaceX вызвал президента России Владимира Путина на поединок за Украину, ему ответил именно глава "Роскосмоса" – в надменной и саркастической манере.

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