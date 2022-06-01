США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $700 млн

Администрация Байдена раскрыла подробности новейшего пакета безопасности на сумму 700 миллионов долларов, который она посылает Украине, включающего ракетные системы с большей дальностью действия, чем те, которые были отправлены в предыдущих пакетах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CBS News со ссылкой на чиновников администрации.

Ожидается, что о пакете будет официально объявлено 1 июня.

Высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) обеспечат украинским войскам большую точность при нанесении ударов по российским целям. Чиновники подчеркнули, что эти более новые системы не будут использоваться для ударов по целям в пределах России.

Чиновники также заявили, что не будут предоставлять Украине оружие большой дальности и добавили, что Украина заверила США, что не будет запускать ракеты средней дальности по территории России.

Пакет помощи также включает радиолокационные системы, больше ракет Javelin, противотанковое вооружение, вертолеты, тактические транспортные средства и различные виды боеприпасов.

Решение США предоставить передовые ракетные системы отражает поиск баланса между желанием помочь Украине бороться с массированными российскими артиллерийскими обстрелами без вооружения, которое могло бы позволить Украине поразить цели глубоко внутри России и спровоцировать эскалацию войны.

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Как сообщалось, президент США Джо Байден в статье в New York Times заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы.