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ISW: Россияне пытаются дойти до Лисичанска, избежав боя на Северском Донце

Анастасия КалатурЧетверг, 2 июня 2022, 04:10
ФОТО: GETTY

Российские войска пытаются продвинуться в Лисичанск с юга и запада, избежав форсирования Северского Донца со стороны Северодонецка.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Институт пишет, что российские войска ведут бои за контроль над Белогоровкой (где россияне провалили попытку форсирования Северского Донца) и Врубовкой, что позволит наступать на Лисичанск с запада.

Напомним:

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Темы: войнаРосcияЛуганская область
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