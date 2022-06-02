ISW: Россияне пытаются дойти до Лисичанска, избежав боя на Северском Донце

Российские войска пытаются продвинуться в Лисичанск с юга и запада, избежав форсирования Северского Донца со стороны Северодонецка.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Институт пишет, что российские войска ведут бои за контроль над Белогоровкой (где россияне провалили попытку форсирования Северского Донца) и Врубовкой, что позволит наступать на Лисичанск с запада.

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