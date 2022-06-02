ISW: Россияне пытаются дойти до Лисичанска, избежав боя на Северском Донце

Российские войска пытаются продвинуться в Лисичанск с юга и запада, избежав форсирования Северского Донца со стороны Северодонецка.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Институт пишет, что российские войска ведут бои за контроль над Белогоровкой (где россияне провалили попытку форсирования Северского Донца) и Врубовкой, что позволит наступать на Лисичанск с запада.

Напомним:

Российские войска устанавливали понтонные переправы и пытались форсировать Северский Донец в Белогоровке, не сыскали успеха, однако повторяли попытки несколько раз.

Неудачная попытка форсировать реку Северский Донец в Белогоровке в начале мая стоила жизней не менее 400 российским солдатам и стала для армии РФ одним из самых смертоносных эпизодов этой войны.