Bellingcat показали спутниковый снимок Кременчуга после ракетного удара 27 июня

Группа журналистов-расследователей сравнила спутниковые снимки Кременчуга до и после ракетной атаки россиян 27 июня.

Источник: twitter-страница Bellingcat

Детали: Снимок спутника опровергает утверждение российского министерства обороны и ряда других российских дипломатов.

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На снимке видно, что торговый центр "Амстор" разрушен до основания, а также разрушен промышленный комплекс неподалеку. В то же время из спутника не видно видимых повреждений на железнодорожной инфраструктуре, которая находится в 300 метрах от уничтоженного ТЦ "Амстор".

Спутниковый снимок Кременчуга после ракетного удара россиян 27 июня. Видно полностью разрушенный ТЦ "Амстор" фото: bellingcat/planet labs

Спутниковый снимок ТЦ "Астор" и АТ "Кредмаш" в Кременчуге до ракетного удара россиян Фото: Google Earth

Из видео и фото, проанализированных расследователями, видно, что первый ракетный удар был нанесен именно по ТЦ "Амстор". Лишь после удара по гражданскому объекту вторая ракета попала в промышленный комплекс.

CCTV footage from a park near the factory indicates the mall was hit first, then a second missile hit the factory. The park location is 49.0756, 33.4279. pic.twitter.com/rgjLKQo5xm ВИДЕО ДНЯ June 28, 2022

Это подтверждают также записи видеокамер внешнего наблюдения из сквера неподалеку. Расследователи определили географические координаты объекта и проанализировали, что сначала взрыв идет со стороны ТЦ "Амстор", а затем уже со стороны промзоны.

Российские чиновники утверждают, что российские ракеты, дескать, попали только в машиностроительный завод "Кредмаш" и железнодорожную станцию ​​"Кременчуг", но пожар из "Кредмаша" якобы перекинулся на ТЦ "Амстор". Более того, они настаивают, что на "Кредмаше" был склад западного вооружения, а в "Амсторе" не было людей, потому что это был ангар для техники.

Предыстория: