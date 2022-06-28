Bellingcat показали спутниковый снимок Кременчуга после ракетного удара 27 июня
Группа журналистов-расследователей сравнила спутниковые снимки Кременчуга до и после ракетной атаки россиян 27 июня.
Источник: twitter-страница Bellingcat
Детали: Снимок спутника опровергает утверждение российского министерства обороны и ряда других российских дипломатов.
На снимке видно, что торговый центр "Амстор" разрушен до основания, а также разрушен промышленный комплекс неподалеку. В то же время из спутника не видно видимых повреждений на железнодорожной инфраструктуре, которая находится в 300 метрах от уничтоженного ТЦ "Амстор".
Из видео и фото, проанализированных расследователями, видно, что первый ракетный удар был нанесен именно по ТЦ "Амстор". Лишь после удара по гражданскому объекту вторая ракета попала в промышленный комплекс.
CCTV footage from a park near the factory indicates the mall was hit first, then a second missile hit the factory. The park location is 49.0756, 33.4279. pic.twitter.com/rgjLKQo5xm— Bellingcat (@bellingcat) June 28, 2022
Это подтверждают также записи видеокамер внешнего наблюдения из сквера неподалеку. Расследователи определили географические координаты объекта и проанализировали, что сначала взрыв идет со стороны ТЦ "Амстор", а затем уже со стороны промзоны.
Российские чиновники утверждают, что российские ракеты, дескать, попали только в машиностроительный завод "Кредмаш" и железнодорожную станцию "Кременчуг", но пожар из "Кредмаша" якобы перекинулся на ТЦ "Амстор". Более того, они настаивают, что на "Кредмаше" был склад западного вооружения, а в "Амсторе" не было людей, потому что это был ангар для техники.
Предыстория:
- 27 июня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание АО "Кредмаш", которое производило только запчасти для гражданских автомобилей.
- В Офисе президента днем 28 июня сообщили, что в ТЦ "Астор" в результате ракетного удара россиян погибли более 20 человек.
- Министерство внутренних дел Украины уже определило имена российских летчиков, совершивших запуск ракет по торговому центру в Кременчуге. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена, что ракетный удар по ТЦ "Амстор" может рассматриваться в Международном уголовном суде ООН как преступление против человечности.
- Совбез ООН соберется на внеочередное заседание из-за удара по Кременчугу. Лидеры стран "Группы семи" заявили, что российский президент Владимир Путин и руководители российского правительства будут привлечены к ответственности за ракетный удар по Кременчугу.