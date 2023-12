Bellingcat показали спутниковый снимок Кременчуга после ракетного удара 27 июня

Группа журналистов-расследователей сравнила спутниковые снимки Кременчуга до и после ракетной атаки россиян 27 июня.

Источник: twitter-страница Bellingcat

Детали: Снимок спутника опровергает утверждение российского министерства обороны и ряда других российских дипломатов.

Реклама:

На снимке видно, что торговый центр "Амстор" разрушен до основания, а также разрушен промышленный комплекс неподалеку. В то же время из спутника не видно видимых повреждений на железнодорожной инфраструктуре, которая находится в 300 метрах от уничтоженного ТЦ "Амстор".

Из видео и фото, проанализированных расследователями, видно, что первый ракетный удар был нанесен именно по ТЦ "Амстор". Лишь после удара по гражданскому объекту вторая ракета попала в промышленный комплекс.

CCTV footage from a park near the factory indicates the mall was hit first, then a second missile hit the factory. The park location is 49.0756, 33.4279. pic.twitter.com/rgjLKQo5xm