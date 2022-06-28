Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Bellingcat показали спутниковый снимок Кременчуга после ракетного удара 27 июня

Денис КарловскийВторник, 28 июня 2022, 18:56

Группа журналистов-расследователей сравнила спутниковые снимки Кременчуга до и после ракетной атаки россиян 27 июня.

Источник: twitter-страница Bellingcat

Детали: Снимок спутника опровергает утверждение российского министерства обороны и ряда других российских дипломатов.

На снимке видно, что торговый центр "Амстор" разрушен до основания, а также разрушен промышленный комплекс неподалеку. В то же время из спутника не видно видимых повреждений на железнодорожной инфраструктуре, которая находится в 300 метрах от уничтоженного ТЦ "Амстор".

Супутниковий знімок Кременчука після ракетного удару росіян 27 червня. Видно повністю зруйнований ТЦ
Спутниковый снимок Кременчуга после ракетного удара россиян 27 июня. Видно полностью разрушенный ТЦ "Амстор"
фото: bellingcat/planet labs
Супутниковий знімок ТЦ
Спутниковый снимок ТЦ "Астор" и АТ "Кредмаш" в Кременчуге до ракетного удара россиян
Фото: Google Earth

Из видео и фото, проанализированных расследователями, видно, что первый ракетный удар был нанесен именно по ТЦ "Амстор". Лишь после удара по гражданскому объекту вторая ракета попала в промышленный комплекс.

ВИДЕО ДНЯ

Это подтверждают также записи видеокамер внешнего наблюдения из сквера неподалеку. Расследователи определили географические координаты объекта и проанализировали, что сначала взрыв идет со стороны ТЦ "Амстор", а затем уже со стороны промзоны.

Российские чиновники утверждают, что российские ракеты, дескать, попали только в машиностроительный завод "Кредмаш" и железнодорожную станцию ​​"Кременчуг", но пожар из "Кредмаша" якобы перекинулся на ТЦ "Амстор". Более того, они настаивают, что на "Кредмаше" был склад западного вооружения, а в "Амсторе" не было людей, потому что это был ангар для техники.

Предыстория:

Темы: КременчугПолтавская областьобстрелжертвы
Главное сегодня

обновленоНиколаев: Россияне ударили в многоэтажку, есть погибшие

В России заявляют, что не будут обменивать украинских пленных

В Совбезе ООН осудили российский удар по ТЦ в Кременчуге

ВИДЕОЗеленский показал видео ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге

Турция согласилась разблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

ВИДЕОТихановская попросила Зеленского содействовать единству белорусов и украинцев против агрессора

Все новости...
Кременчуг
Обстрел ТЦ в Кременчуге: прокуратура расследует служебную халатность
Уже известно более 20 погибших в ТЦ Кременчуга – Офис президента
Врут и не краснеют: Россия озвучила свою версию удара по Кременчугу
Последние новости
09:35
Британская разведка: РФ будет продолжать наносить удары, чтобы помешать поставке ВСУ
09:35
Экспорт электроэнергии: доступ к сечению на экспорт в Румынию продан по рекордной цене
09:19
Россия в войне с Украиной уже потеряла 1 572 танка
09:09
Канада объявила о дополнительных более $150 млн помощи для Украины
09:08
За двое суток оккупанты ранили 5 детей в Украине
09:07
В МОН обнародовали список стран, где можно составить упрощенное ВНО
09:05
фотоПрезидент Индонезии едет в Киев
08:49
Россияне атаковали к админчерте Луганской и Донецкой областей – Гайдай
08:32
фото Удар по АТП в Днепре: из-под завалов достали 2 погибших
08:30
В Британии исключили присоединение к "Европейскому политическому сообществу" Макрона
Все новости...