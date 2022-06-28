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Bellingcat показали спутниковый снимок Кременчуга после ракетного удара 27 июня

Денис КарловскийВторник, 28 июня 2022, 18:56
Bellingcat показали спутниковый снимок Кременчуга после ракетного удара 27 июня

Группа журналистов-расследователей сравнила спутниковые снимки Кременчуга до и после ракетной атаки россиян 27 июня.

Источник: twitter-страница Bellingcat

Детали: Снимок спутника опровергает утверждение российского министерства обороны и ряда других российских дипломатов.

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На снимке видно, что торговый центр "Амстор" разрушен до основания, а также разрушен промышленный комплекс неподалеку. В то же время из спутника не видно видимых повреждений на железнодорожной инфраструктуре, которая находится в 300 метрах от уничтоженного ТЦ "Амстор".

Супутниковий знімок Кременчука після ракетного удару росіян 27 червня. Видно повністю зруйнований ТЦ
Спутниковый снимок Кременчуга после ракетного удара россиян 27 июня. Видно полностью разрушенный ТЦ "Амстор"
фото: bellingcat/planet labs
Супутниковий знімок ТЦ
Спутниковый снимок ТЦ "Астор" и АТ "Кредмаш" в Кременчуге до ракетного удара россиян
Фото: Google Earth

Из видео и фото, проанализированных расследователями, видно, что первый ракетный удар был нанесен именно по ТЦ "Амстор". Лишь после удара по гражданскому объекту вторая ракета попала в промышленный комплекс.

Это подтверждают также записи видеокамер внешнего наблюдения из сквера неподалеку. Расследователи определили географические координаты объекта и проанализировали, что сначала взрыв идет со стороны ТЦ "Амстор", а затем уже со стороны промзоны.

Российские чиновники утверждают, что российские ракеты, дескать, попали только в машиностроительный завод "Кредмаш" и железнодорожную станцию ​​"Кременчуг", но пожар из "Кредмаша" якобы перекинулся на ТЦ "Амстор". Более того, они настаивают, что на "Кредмаше" был склад западного вооружения, а в "Амсторе" не было людей, потому что это был ангар для техники.

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Темы: КременчугПолтавская областьобстрелжертвы
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